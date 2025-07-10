29 مرشحًا، غلق باب التقدم لانتخابات مجلس الشيوخ في سوهاج

اختتمت محكمة سوهاج الابتدائية أعمال تلقى طلبات الترشح على المقاعد الفردية لعضوية مجلس الشيوخ من تلقى طلبات الترشح على عضوية المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ والتي كانت قد بدأت السبت الماضي وانتهت اليوم الخميس بتقدم اليوم مرشح واحد وهو رقم 29 وتم غلق باب تلقى الطلبات.

29 مرشحا غلق باب طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ فى سوهاج

وختمت اللجنة أعمالها بتقدم 29 مرشحا فرديا لخوض انتخابات الشيوخ وهم 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن اللواء مجدي القاضي، وحصل على رقم 1 ورمز القلم، والمهندس مدحت المدني، وحصل على رقم 2 ورمز المسدس، وأحمد فوزي عبد الكريم، حصل على رقم 3 ورمز الكتاب، ومشيل الجمل، رقم 4 ورمز السلم، وجميعهم حزب مستقبل وطن، ومحمد عبد العال أبو النصر، رقم 5 ورمز التاج، عن حزب حماة الوطن، عمر أحمد الأصمعى إسماعيل وحصل على رمز السهم.

المرشحون المتقدمون بأوراقهم لمجلس الشيوخ

بينما تقدم للترشح أيضا محمد بلال بطيخ عن حزب النور وسامح كامل على عن حزب الشعب الديمقراطى رقم 19 والمرشح رقم 20 ياسر صلاح الدين محمد فهمى أم دومة طما حزب الريادة رمز دراجة نارية والمرشح 21 سيد جيد محمد علي التل الزوكى طما مستقل رمز الفيل والمرشح 22 محمد وحيد محمد حسين مستقل رمز تمثال رمسيس، رقم ٢٣رزق عبد الفضيل حسين على على مستقل رمز النجفة. المرشح رقم ٢٤رجب عبداللاه عبدالقادر إسماعيل يقيم بناحية قرية بندار الكرمانية دائرة مركز سوهاج عن حزب الاتحاد رمز عباد الشمس.



والمرشح رقم ٢٥ محمد رضوان أبو الفتوح محمد عن حزب المصريين الأحرار إمام مسجد رمز العين المرشح رقم ٢٦ محمد عبدالعاطي أبو المجد مستقل رمز الفنجان المرشح رقم ٢٧سامح السيد الصاوى عبدالرحيم مستقل رمز بندقية صيد المرشح رقم ٢٨ محمد جبالى محمد جبالى دائر مستقل رمز الحوت وفى اليوم الأخير اليوم تقدم رقم 29 هو على بلال بخيت مستقل أخميم.

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