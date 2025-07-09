محافظ سوهاج: تنفيذ 24 ألفا و778 مشروعا بقيمة 4.7 مليار جنيه

أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن تنفيذ 24 ألفا و778 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات و771 مليونا و535 ألف جنيه، ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

محافظ سوهاج: توفير 156 ألفا و325 فرصة عمل للشباب

وقال المحافظ إن تلك المشروعات ساهمت في توفير 156 ألفا و325 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى أبريل الماضي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج.

وأكد "سراج" أن خدمات برنامج ”مشروعك” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متاحة للشباب للاستفادة منها، من خلال زيارة مقرات المشروع الموجودة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم، ومساعدة المواطنين المترددين على المقرات لتنفيذ مشروعاتهم، وتيسير الإجراءات عليهم؛ لزيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

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