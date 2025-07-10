الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نظر طعن طبيبة كفر الدوار على حكم إيقافها 6 أشهر أول أكتوبر

طبيبة كفر الدوار
طبيبة كفر الدوار

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 1 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات طعن الدكتورة وسام شعيب المعروفة إعلاميًا بـ طبيبة كفر الدوار على حكم إيقافها عن العمل 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى.

يذكر أن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، قضت في وقت سابق بمعاقبة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، بالإيقاف 6 أشهر عن العمل، بتهمة إفشاء أسرار المرضى.

وجاء في حيثيات المحكمة: إنه لما كان ذلك وكان من المقرر دستورًا وقانونًا أن لكل مواطن الحرية الرأي والحق في التعبير سواء بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ولكن شريطة ألا يتعدى هذا الحق حرية غيره وبما لا يكون هذا الرأي الذي يعبر عنه منطويًا على إهانة أو تجريح أو سب أو قذف لغيره، لأن كل حرية هناك التزام يقابلها، فضلًا عن أن هذا الحق يعد مقررًا أيضا للموظف العام في نطاق الوظيفة العامة - لاسيما في الوقت الحالي التي أضحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا من الحياة اليومية، فله أن يعبر عما يدور في خلده وما يجيش بخاطره وما يتعرض له مواقف في نطاق وظيفته طالما لا تمس سمعة أيًا من رؤسائه أو زملائه أو المتعاملين معه من الجمهور ولا تتصل بأسرار الوظيفة، إذ ذلك هو التطبيق السليم والصحيح لممارسة هذه الحرية المصونة دستوريًا.

وأضافت حيثيات الحكم: ومتى كان ما تقدم، فإنه يكون قد تبين للمحكمة أن وسام شعيب -طبيبة كفر الدوار- قد امتطت جواد النصح مطلقة لنفسها العنان مسلطة لسانها على البعض في العديد من الوقائع والمواقف التي ذكرتها بالفيديو الذي نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتنصب نفسها مدافعًا ومحاربًا عن المجتمع وما يعيشه من حالات ووقائع فردية لا يصح التعميم فيها ولا تمثل المجتمع المصري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإدارية العليا طبيبة كفر الدوار وسام شعيب الدكتورة وسام شعيب المحكمة التأديبية

مواد متعلقة

بعد استدعاء عمرو أديب، النيابة تتحفظ على مقاطع فيديو طبيبة كفر الدوار

بعد وقفها 6 أشهر، طبيبة كفر الدوار: مستمرة في تصوير مقاطع توعية للبنات (فيديو)

لحظة النطق بالحكم في قضية طبيبة كفر الدوار (فيديو)

الأكثر قراءة

توضيح عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد توجيه السباب واللوم له، رسالة لاذعة من زيزو لجماهير الزمالك

ساعات حاسمة أمام البنك المركزي، خبير يكشف مصير الفائدة خلال اجتماع اليوم

نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري

جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

خطوة جديدة من الأهلي لترضية وسام أبو علي

تراجع سعر جرام الذهب قبيل ساعات من اجتماع البنك المركزي اليوم

الأهلي يصدم وسام أبو علي، تعرف على التفاصيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-7-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

تفسير حلم الفستان الأحمر في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

وكيل الأزهر: حفظ القرآن والمداومة على قراءته يجلبان الرضا والسعادة للإنسان (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية