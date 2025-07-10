نظر طعن طبيبة كفر الدوار على حكم إيقافها 6 أشهر أول أكتوبر

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 1 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات طعن الدكتورة وسام شعيب المعروفة إعلاميًا بـ طبيبة كفر الدوار على حكم إيقافها عن العمل 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى.

يذكر أن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، قضت في وقت سابق بمعاقبة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، بالإيقاف 6 أشهر عن العمل، بتهمة إفشاء أسرار المرضى.

وجاء في حيثيات المحكمة: إنه لما كان ذلك وكان من المقرر دستورًا وقانونًا أن لكل مواطن الحرية الرأي والحق في التعبير سواء بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ولكن شريطة ألا يتعدى هذا الحق حرية غيره وبما لا يكون هذا الرأي الذي يعبر عنه منطويًا على إهانة أو تجريح أو سب أو قذف لغيره، لأن كل حرية هناك التزام يقابلها، فضلًا عن أن هذا الحق يعد مقررًا أيضا للموظف العام في نطاق الوظيفة العامة - لاسيما في الوقت الحالي التي أضحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا من الحياة اليومية، فله أن يعبر عما يدور في خلده وما يجيش بخاطره وما يتعرض له مواقف في نطاق وظيفته طالما لا تمس سمعة أيًا من رؤسائه أو زملائه أو المتعاملين معه من الجمهور ولا تتصل بأسرار الوظيفة، إذ ذلك هو التطبيق السليم والصحيح لممارسة هذه الحرية المصونة دستوريًا.

وأضافت حيثيات الحكم: ومتى كان ما تقدم، فإنه يكون قد تبين للمحكمة أن وسام شعيب -طبيبة كفر الدوار- قد امتطت جواد النصح مطلقة لنفسها العنان مسلطة لسانها على البعض في العديد من الوقائع والمواقف التي ذكرتها بالفيديو الذي نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتنصب نفسها مدافعًا ومحاربًا عن المجتمع وما يعيشه من حالات ووقائع فردية لا يصح التعميم فيها ولا تمثل المجتمع المصري

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