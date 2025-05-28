بعد استدعاء عمرو أديب، النيابة تتحفظ على مقاطع فيديو طبيبة كفر الدوار

أمرت نيابة أكتوبر، بالتحفظ على مقاطع الفيديو والمستندات المقدمة من وسام شعيب طبيبة كفر الدوار، في بلاغها ضد الإعلامي عمرو أديب، اتهمته فيه بالسب والتشهير به، وذلك لعرضها علي الجهات المختصة، لإعداد تقرير وافي عنها.

كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة ملابساتها وظروفها.

اتهام عمرو أديب بالتشهير بطبيبة كفر الدوار



يذكر أن جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، أمرت باستدعاء الإعلامي عمرو أديب في اتهامه بالسب والتشهير بحق طبيبة كفر الدوار، كما استمعت لأقوال وسام شعيب حول تفاصيل بلاغها ضد عمرو أديب وذلك إيذائها نفسيا ومعنويا عبر برنامجه، وذكرها بألفاظ رأت فيها تعدي على خصوصيتها وتشهيرا بها، على خلفية تناول الإعلامي في إحدى حلقات برنامجه، وذلك علي حد قولها.

وزعمت في نص البلاغ المقدم ضد الإعلامي عمرو أديب، وقائع سب وقذف وتشهير واحتقار، عن طريق البث الفضائي المرئي العلني بما يعد خدشا وطعنا للشرف، وفقا لنص المادة 304 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية المعاقبة المتهمين وفقا لأحكام المواد 171، 302، 306، 308 مقرر أ من قانون العقوبات والمادتين 70، 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

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