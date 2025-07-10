الإحصاء: متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور 69.4 سنة خلال 2025

رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يوافق الحادي عشر من يوليو كل عام، نظرة تحليلية شاملة لأبرز ملامح الحالة السكانية على المستويين العالمي والمحلي، مع تسليط الضوء على المؤشرات السكانية في مصر، ومدى تأثيرها على خطط التنمية والسياسات الوطنية.

وفقــًا للإسقاطات السكانية المستقبلية (2022- 2072)

ورصد التقرير وفقــًا للإسقاطات السكانية المستقبلية (2022- 2072) كالتالى:

بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور 69.4 سنة، وللإناث 74.4 عام 2025.

بلغ معدل الإنـجاب الكلى 2.41 طــفل لكل سيـدة عام 2024 مقابل 2.85 طفل لكل سيدة وفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021.

في حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي 117.8 مليون عام 2032، ويصل إلى 130.7 مليون عام 2042.

وفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2017 - 2024) بحسب بيانات الزيادة الطبيعية

انخفاض واضح في معدل المواليد، حيث تراجع المعدل من 26.8 مولودًا لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 18.5 مولودًا لكل ألف نسمة عام 2024، وهو ما يعكس انخفاضًا تدريجيًا في معدلات الإنـجاب خلال السنوات الماضية.

استقرار نسبي في معدل الوفيات، إذ ظل المعدل يدور حول 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة خلال معظم سنوات الفترة، مع تسجيل ارتفاع استثنائي في عام 2021 ليصل إلى 7.3 حالة وفاة لكل ألف نسمة نتيجة التأثيرات الصحية لجائحة فيروس كورونا، قبل أن يعاود الانخفاض إلى مستوياته الطبيعية.

انعكاس انخفاض معدل المواليد بصورة مباشرة على معدل الزيادة الطبيعية، حيث انخفض المعدل من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 12.8 لكل ألف نسمة عام 2024.

اليوم العالمي للسكان

اليوم العالمي للسكان، يوافق الحادي عشر من يوليو كل عام، والذي بدأ الاحتفال به عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة. ويأتي احتفال هذا العام 2025 تحت شعار: "تمكين الشباب من تكوين الأسر المرغوب فيها في عالم عادل ومفعم بالأمل" ليؤكد على أن التحديات السكانية لا يمكن فصلها عن أهداف التنمية المستدامة، ولا يمكن مواجهتها إلا بتكامل الجهود ووضوح الرؤية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.