بالطبل والمزمار البلدي، طلاب الثانوية بالأقصر يحتفلون بانتهاء الامتحانات (فيديو وصور)

أسدل الستار اليوم على ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 بمحافظة الأقصر، حيث أنهى طلاب الشعبة العلمية والأدبية امتحاناتهم بأداء مواد الأحياء، الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، والإحصاء، وسط أجواء من الارتياح والاحتفال خيمت على الطلاب وأسرهم.

وأعرب عدد من طلاب الثانوية العامة عن ارتياحهم الشديد لمستوى امتحاني الأحياء والإحصاء، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع توفير وقت كافٍ للإجابة.

في المقابل، اشتكى طلاب شعبة الرياضيات من صعوبة امتحان الرياضيات التطبيقية، حيث وصفه البعض بأنه الأصعب خلال الامتحانات، لكنه لم يُفسد فرحتهم بنهاية العام الدراسي.

وعقب انتهاء آخر يوم في الامتحانات، تحول محيط لجان الامتحانات في الأقصر إلى ساحات احتفال، حيث استُقبل الطلاب بالورود والزغاريد، وارتفعت أصوات المزمار البلدي، وسط رقص الأهالي وتوزيع الحلوى، فيما أطلقت الطالبات الشماريخ والألعاب النارية في مشهد عكس حجم الفرحة بعد انتهاء موسم دراسي طويل وشاق.

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد الامتحانات التالية:

طلاب شعبة العلوم (نظام جديد): امتحان الأحياء وعلوم الأرض

شعبة الرياضيات (نظام جديد): امتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)

الشعبة الأدبية (نظام جديد): امتحان الإحصاء

النظام القديم – شعبة العلوم: امتحان الأحياء

النظام القديم – شعبة الرياضيات: امتحان الاستاتيكا

النظام القديم – الشعبة الأدبية: امتحان الفلسفة والمنطق

مدارس المتفوقين والمكفوفين

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبارات الاستعداد للقبول بالجامعات، بينما خاض طلاب المكفوفين امتحان مادة الإحصاء.

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