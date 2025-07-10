بالورود والطبل البلدي، احتفال أولياء الأمور والطلاب بانتهاء امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية (فيديو وصور)

احتفل الطلاب والطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية اليوم بانتهاء ماراثون الامتحانات بإطلاق الشماريخ والرقص على الطبل البلدى وسط حالة من البهجة والسعادة سيطرت على أولياء الأمور.

كما أعرب طلاب الثانوية العامة عن ارتياحهم من سهولة الامتحانات الإحصاء والأحياء.

وأكد الطالب طارق عبده إبراهيم، أن امتحان الأحياء سهل وبسيط ولا يوجد تعقيد فى الأسئلة مضيفا أن الوقت كان كافي للانتهاء من الإجابة والمراجعة الشاملة للامتحان.

وأوضحت الطالبة حبيبة السيد، أن امتحان الاحصاء سهل والوقت كان كافيا للانتهاء من الإجابة والمراجعة النهائية.

وأجرت روحية أبو غالى مديرة إدارة الجمرك التعليمية بالإسكندرية، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية أمام بعض اللجان لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، لمتابعة سير العملية الامتحانية في اليوم الأخير للامتحانات.

وشددت مدير إدارة الجمرك على الالتزام بكافة التعليمات والضوابط المنصوص عليها من قبل وزارة التربية والتعليم وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات خلال تأدية الامتحانات.

وكان العشرات من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية قد تجمع صباح اليوم، أمام لجان مدرسة زهران بمنطقة سموحة شرق المحافظة لمتابعة دخول أبنائهم والاطمئنان عليهم.

وحرص أولياء الأمور على افتراش الأرصفة المحيطة باللجنة وترديد الدعوات وقراءة القرآن وسط حالة من الترقب والانتظار.

وكان الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، قد تابع الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام والتي تستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025.

وكلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الجهود لتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والشؤون الصحية لتلبية كافة متطلبات العملية الامتحانية.

من جانبه؛ أوضح أبو زيد أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ ( 58911 ) طالبًـا منهم ( 15699) طالبًا للشعبة الأدبية، و( 28312 ) طالبًا لشعبة العلوم، و( 12271) طالبًا لشعبة الرياضيات و( 2629 ) طالبًا للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام ( 149 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز ( 33 ) استراحة للقائمين على العملية الامتحانية منها ( 27 ) استراحة لسير الامتحان و( 6 ) استراحات للتقدير.

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