«باي باي ثانوية عامة».. الطلاب يودعون الامتحانات بالسيلفي والبالونات.. شاب يحتفل بتيشرت الزمالك.. وغناء «اتفتح باب الزنازين» أمام اللجان (فيديو وصور)

امتحانات الثانوية العامة 2025، انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء، في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

ورصدت عدسة فيتو، فرحة طالب بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر بمنطقة الدقي، بسهولة الامتحان فور خروجه من اللجنة بأداء طريقة احتفال البرتغالي ولاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو.

وقال الطالب الذي ارتدى قميص رونالدو بالمنتخب البرتغالي: “ديناميكا واستاتيكا كان حلو وأسهل امتحان جه، ولكن كان في أسئلة صعبة محتاجه تفكير”.

وتابع: “بحب رونالدو علشان كدة احتفلت بطريقته ولبست تيشرته علشان نعمل ريمونتادا في الامتحانات”.

وقال طالب يرتدي تيشرت الزمالك بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر في الدقي: “امتحان الفلسفة النهارده كان سهل جدا، أنا كنت مأجل من السنة اللي فاتت”.

وعن سبب ارتدائه تيشيرت الزمالك قال: “هو وش السعد، جيت بيه السنة اللي فاتت بالامتحانات ونجحت فيهم”.

بالسيلفي والبالونات، أولياء الأمور يحتفلون مع طلاب الثانوية

كما احتفل أمهات طلاب الثانوية العامة مع أبنائهم في شعبة الرياضيات بعد انتهائهم من أداء آخر امتحانات الثانوية العامة، حيث حرصت والدة طالبة على استقبال ابنتها بالورود، فيما التقطت أخري السيلفي مع نجلها وأصدقائه.

فيما احتفلت طالبات الثانوية العامة بالزغاريد والثلج بلجنة جمال عبد الناصر في منطقة الدقي، بآخر أيام الامتحانات.

كما رصدت عدسة فيتو احتفال طلاب الثانوية العامة بالطبل البلدي أمام لجنة مدرسة الناصر في منطقة باب الشعرية بانتهاء الامتحانات.

وحرص رجال الأمن على حماية الاحتفال وتوجيه الطلاب بعدم إطلاق الشماريخ والألعاب النارية.

ورصدت عدسة فيتو، دخول طالبات الثانوية العامة 2025، في احتفالات أمام لجان مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي، بالرقص وإطلاق الشماريخ.

كما غنى بعضهن أغنية “اتفتح باب الزنازين” احتفالا بانتهاء الامتحانات الثانوية.

وأدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) اليوم الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 الامتحان في مادة الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية، وأدى طلاب (النظام القديم) الامتحان في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وفي مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما أدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، كما ادى طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، وأدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي نحو 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

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