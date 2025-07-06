الأحد 06 يوليو 2025
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أخبار مصر

بتخفيضات 50%، الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

معرض مكتبة الإسكندرية
معرض مكتبة الإسكندرية

يُشارك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته العشرين، والمنعقد في الفترة من 7 إلى 21 يوليو 2025م، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتُقام هذه الدورة بتعاون مكتبة الإسكندرية مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الكتاب المصريين والعرب.

تفاصيل مشاركة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

ويحرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من خلال هذه المشاركة على إبراز إصداراته العلمية التي تمثل إحياءً للتراث الإسلامي الأصيل، فضلًا عن كتبه الثقافية المعاصرة الموجَّهة لمختلف الفئات العمرية، وبعدد من اللغات العالمية، في إطار رسالته الدعوية والفكرية والتثقيفية.

ويقدم المجلس للزوار خصومات متميزة على مطبوعاته بمناسبة المشاركة في هذا المعرض، تشمل:
خصم 20٪ على الموسوعات والمنتخبات.
خصم 25٪ على جميع المطبوعات الورقية.
خصم 50٪ على الإصدارات الإلكترونية.


وتتميز مشاركة المجلس الأعلى في هذا المعرض خلال الدورة الحالية بتوفير إصدارات نادرة من التراث الإسلامي، وتسجيلات صوتية للمصحف الشريف بمختلف القراءات، إلى جانب كتب مترجمة بعدة لغات، بما يُبرز دور المجلس الأعلى في إيصال رسالة الإسلام إلى العالم بأسلوب علمي رصين.

 جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لدعم التواصل الثقافي العالمي

وتأتي هذه المشاركة في سياق جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لدعم التواصل الثقافي العالمي، وترسيخ الدور المصري في نشر الفكر المستنير، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

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