بعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.. صدور قانون الإيجار القديم رسميًا خلال أيام.. اجتماعات مكثفة لوضع ضوابط للتنفيذ.. وإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الطلبات

شهد الأسبوع الحالى، إعلان فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، بعد الانتهاء من إقرار مشروعات القوانين الهامة المحالة من الحكومة، وكان من بينها مشروع قانون الإيجار القديم، الذى جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى نوفمبر 2024، والذى قضى بعدم دستورية مادة 18 الخاصة بثبات الأجرة، ليتم تحريرها، مانحا فى شأن تطبيق ذلك السلطة التشريعية مهلة حتى موعد انتهاء دور الانعقاد الحالي.

صدور قانون الإيجار القديم رسميا

ووفقا لمصادر أن من المقرر أن يصدر مشروع القانون رسميا خلال الأيام المقبلة، ليتم تنفيذه على أرض الواقع، والتى ستمتد وفقا لنص القانون إلى 7 سنوات، كما أنه يجرى حاليا إعداد الضوابط اللازمة للتنفيذ بالتنسيق بين الجهات الحكومية بهدف تشكيل لجان الحصر والتقييم التى تتولى حصر وتقييم الوحدات المؤجرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى أمس، إن قانون الإيجار القديم لم يُقر حتى الآن، إلا أن الحكومة بدأت اجتماعات مكثفة مع الوزراء والخبراء لوضع ضوابط واضحة تحفظ حقوق الجميع.

وشدد مدبولي على أنه لن يتم طرد أحد من وحدته السكنية، حيث توفر الدولة البدائل المناسبة للمستحقين قبل انتهاء مهلة السنوات السبع المحددة بفترة كافية، لضمان انتقال آمن وعادل.

وأوضح أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مشيرًا إلى أن مصر نفذت واحدًا من أفضل برامج الإسكان في العالم، وتواصل العمل بروح العدالة الاجتماعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم على الفور إطلاق برنامج داخل الصندوق الاجتماعي للإسكان لتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم، مؤكدًا أن الوحدات ستُمنح بطرق مباشرة دون قرعة، وتخصص لمن يثبت استحقاقه بناءً على معايير واضحة.

كما أوضح أنه سيتم إتاحة الوحدات سواء للإيجار أو التمويل العقاري وفقًا لاختيار المستفيد.

وأضاف مدبولي أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية عبر وزارة الإسكان خلال شهر من صدور القانون، وسيُطلب من المستأجرين تسجيل بياناتهم خلال ثلاثة أشهر.

وستبدأ الحكومة بعدها إجراءات الفرز وتحديد الأولويات، بهدف تسليم الوحدات للمستحقين خلال أقل من سنة من تاريخ صدور القانون، وفقًا لمواعيد تنفيذ المشاريع السكنية.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم

وجاء من أبرز مواد التعديلات بمشروع قانون الإيجار القديم، المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، التى تتعلق بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.

وجاء من أبرز مواد التعديلات، المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، التى تتعلق بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.

وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.

وقال فوزى، كلمته: إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار منهم 26 صادر بعدم الدستورية، وأن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.

حكم 2002 الصادر من المحكمة الدستورية

واستعرض فوزى، تفاصيل حكم 2002 الصادر من المحكمة الدستورية، قائلا: إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى.

وقال: إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لاسيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة.

وبدوره رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا: إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.

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