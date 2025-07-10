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أخبار مصر

السيسي: نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في الطاقة وصناعة السيارات الكهربائية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلع الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب تنشيط حركة السياحة الصينية، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتنمية بشكل عام.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، “لي تشيانج” رئيس مجلس الدولة الصيني، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس الدولة الصيني نقل تحيات الرئيس الصيني إلى الرئيس، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يُعدّ صديقًا عزيزًا للصين، ويحظى دائمًا بترحيب بالغ في بكين. كما عبّر عن اعتزاز الصين بالعلاقات الوثيقة مع مصر، المستندة إلى تاريخ ممتد من الشراكة الاستراتيجية، وقيم الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشاد بالتطور المتسارع في العلاقات الثنائية، وبالتنسيق الوثيق بين البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مثمنًا الدور المصري المحوري بوصفه ركيزةً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط  من جانبه، أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لاسيما مع اقتراب الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين عام ٢٠٢٦.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الدولة الصيني مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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