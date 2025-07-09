الأربعاء 09 يوليو 2025
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المنوفية.. فتح باب القبول للالتحاق بمدارس التمريض الثانوية حتى الأحد 27 يوليو

صحة المنوفية تعلن
صحة المنوفية تعلن عن مدة التقديم فى مدارس التمريض، فيتو

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من حملة الشهادة الإعدادية، للالتحاق بمدارس التمريض الثانوية بالمنوفية للعام الدراسى 2025 - 2026.

مدة التقديم بمدارس التمريض فى المنوفية

وأوضحت المديرية فى بيان لها، أنه سيتم تلقى طلبات الالتحاق والأوراق فى الفترة من الأحد 13 يوليو وحتى الأحد 27 يوليو 2025، على أن يكون المتقدم من نفس المركز الذي حصل منه على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، ويتم القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة واجتياز كافة الشروط والاختبارات.


مدارس التمريض بالمنوفية

ويتم قبول المتقدمين للالتحاق بـ13 مدرسة تمريض بمحافظة المنوفية بمراكز؛ مدرسة تمريض الشهداء بنات "تقبل أبناء مركز الشهداء"، مدرسة تمريض أشمون بنات "تقبل أبناء مركز أشمون"، مدرسة تمريض السادات بنات "تقبل أبناء مركز السادات"، مدرسة تمريض تلا بنات "تقبل أبناء مركز تلا"، مدرسة تمريض بركة السبع بنات "تقبل أبناء مركز بركة السبع"، مدرسة تمريض ميت بره بنات "تقبل أبناء مركز قويسنا"، مدرسة تمريض سرس الليان بنات "تقبل أبناء مركز سرس الليان"، مدرسة تمريض السادات بنين "تقبل أبناء مركزى السادات وأشمون"، مدرسة تمريض سدود بنين "تقبل أبناء مراكز منوف وسرس الليان والباجور"، مدرسة تمريض منوف بنات "تقبل أبناء مركز منوف"، مدرسة تمريض الحامول بنات "تقبل أبناء مركز منوف"، مدرسة تمريض فيشا الكبرى بنات "تقبل أبناء مركز منوف"، مدرسة تمريض شبين الكوم بنين "تقبل أبناء مراكز شبين الكوم وتلا وبركة السبع وقويسنا والشهداء".

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