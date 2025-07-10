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طلاب الثانوية العامة بالدقهلية: الرياضيات التطبيقية أسهل امتحان (فيديو وصور)

طلاب الثانوية بالدقهليةعلمي
طلاب الثانوية بالدقهليةعلمي رياضة،فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “أسهل امتحان.. فرحة طلاب علمي رياضة بعد أداء الرياضيات التطبيقية في آخر أيام  امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية”.

وأكد الطلاب والطالبات أن امتحان الرياضيات التطبيقية هو الأسهل هذا العام وأن الوقت جاء مناسبا.

 

ورصدت فيتو انتظار أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة، خروج أبنائهم من الامتحانات، أمام أبواب اللجان تحت الشماسي وعلى الكراسي. 

 

 

وكان طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات بمحافظة الدقهلية خضعوا للتفتيش الذاتي وإجراءات مشددة لمنع الموبايلات والسماعات قبل أداء امتحان الأحياء لشعبة العلوم، والرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، والإحصاء لشعبة الأدبي وسط تعزيزات أمنية مشددة في آخر أيام ماراثون الامتحانات.

 

 

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