الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ختامها سهل، ارتياح بين طلاب القسم الأدبي للثانوية الأزهرية بعد امتحان التفسير (فيديو)

أحد طلاب الثانوية
أحد طلاب الثانوية الأزهرية، فيتو

أنهى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي بأداء امتحان مادة "التفسير"، وسط حالة من الارتياح العام بين الطلاب، الذين أكدوا أن الامتحان جاء ختامًا طيبًا لماراثون الامتحانات.

طلاب الأدبي بالأزهر: الامتحان سهل ومن المنهج

وقال عدد من الطلاب، في تصريحات لـ"فيتو"، إن أسئلة امتحان التفسير جاءت واضحة ومباشرة، ودارت كلها من داخل المنهج، دون أي تعقيدات أو جزئيات خارجة عن المقرر الدراسي.

وأشار أحد الطلاب إلى أن "الامتحان كان فيه حاجات صعبة وحاجات سهلة، ومكنش فيه حاجة من برة المنهج، والاسئلة جت بطريقة مباشرة".

بينما قال طالب آخر أمام لجنة امتحان معهد حلمية الزيتون بالقاهرة: "الامتحان كان سهل أوى ومفيش حاجة لفة، والامتحان كان في مستوى الطالب اللى أقل من المتوسط"، مؤكدًا أن الأسئلة جاءت مناسبة لجميع المستويات، ما جعل ختام الامتحانات يسيرًا ومطمئنًا.

انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 

وبانتهاء امتحان التفسير، يُسدل الستار على امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية الأزهرية تمهيدًا لبدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات استعدادًا لإعلان النتيجة خلال الأسابيع المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الازهرية القسم الأدبي للثانوية الأزهرية القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية شهادة الثانوية الأزهرية طلاب القسم الأدبي للثانوية الأزهرية

مواد متعلقة

طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الجغرافيا: "محتاج حد شارب المنهج علشان يعرف يحل" (فيديو)

طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الأدب والنصوص: كويس لكن محتاج وقت أطول (فيديو)

طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان التوحيد: صعب وفيه تريكات (فيديو)

طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان التاريخ: أغلب الأسئلة من المنهج (فيديو)

"الأسئلة من المنهج والوقت كافي"، ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان الإحصاء (فيديو)

«بتعيطوا!.. امال احنا نعمل ايه؟» رسالة خاصة من طلاب الأزهر لزملائهم بالثانوية العامة (فيديو)

ارتياح بين طلاب العلمي في الثانوية الأزهرية بعد امتحان التوحيد: سهل ومباشر (فيديو)

طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الصرف: "شامل المنهج كله ومحتاج تركيز" (فيديو)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

استمر 10 أيام فقط، طبيعة المرض الطارئ الذي أصاب المخرج الراحل سامح عبد العزيز

الأهلي يتخذ قرارا بشأن إمام عاشور (تفاصيل)

قبل الزيادة المقترحة، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

روبي أبرزهن، زيجات المخرج الراحل سامح عبد العزيز وقصة ارتباطه بفنانة شابة قبل وفاته

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة للشفاء من الأمراض

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالفرح والطمأنينة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية