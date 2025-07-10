ختامها سهل، ارتياح بين طلاب القسم الأدبي للثانوية الأزهرية بعد امتحان التفسير (فيديو)

أنهى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي بأداء امتحان مادة "التفسير"، وسط حالة من الارتياح العام بين الطلاب، الذين أكدوا أن الامتحان جاء ختامًا طيبًا لماراثون الامتحانات.

طلاب الأدبي بالأزهر: الامتحان سهل ومن المنهج

وقال عدد من الطلاب، في تصريحات لـ"فيتو"، إن أسئلة امتحان التفسير جاءت واضحة ومباشرة، ودارت كلها من داخل المنهج، دون أي تعقيدات أو جزئيات خارجة عن المقرر الدراسي.

وأشار أحد الطلاب إلى أن "الامتحان كان فيه حاجات صعبة وحاجات سهلة، ومكنش فيه حاجة من برة المنهج، والاسئلة جت بطريقة مباشرة".

بينما قال طالب آخر أمام لجنة امتحان معهد حلمية الزيتون بالقاهرة: "الامتحان كان سهل أوى ومفيش حاجة لفة، والامتحان كان في مستوى الطالب اللى أقل من المتوسط"، مؤكدًا أن الأسئلة جاءت مناسبة لجميع المستويات، ما جعل ختام الامتحانات يسيرًا ومطمئنًا.

انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية

وبانتهاء امتحان التفسير، يُسدل الستار على امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية الأزهرية تمهيدًا لبدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات استعدادًا لإعلان النتيجة خلال الأسابيع المقبلة.

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