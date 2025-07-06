طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الجغرافيا: "محتاج حد شارب المنهج علشان يعرف يحل" (فيديو)

أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم الأحد، امتحان مادة الجغرافيا، وسط تباين في آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة، حيث اعتبره البعض متوسط الصعوبة، بينما وصفه آخرون بأنه صعب ويحتاج إلى تركيز كبير.

وقال أحد الطلاب من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة: إن الامتحان جاء في المستوى المتوسط، موضحًا أن بعض النقاط كانت غير مباشرة وتحتاج إلى فهم عميق للمنهج، مضيفًا: "الأسئلة دي مهمة علشان تفرّق بين الطالب اللي ذاكر كويس واللي مش مذاكر".

طلاب الأدبي بالأزهر عن امتحان الجغرافيا: "الامتحان متوسط.. والأسئلة محتاجة طالب شارب المنهج"

وأضاف طالب آخر لـ“فيتو”: "الامتحان كان فيه أسئلة مقالية واختيار من متعدد، وكلها من داخل المنهج، وكانت شاملة لجميع فصول الكتاب، وده خلّى الامتحان محتاج تركيز وتفصيل في المذاكرة".

في المقابل، رأى طالب ثالث أن الامتحان جاء صعبًا على غير المتوقع، مؤكدًا: "كل اللي راجعناه مجاش منه حاجة، والامتحان أغلبه كان من بين السطور وعايز حد شارب المنهج حرفيا".

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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