صيدلة المنصورة تنظم الملتقى الافتراضي الأول للابتكار خلال الإجازة الصيفية

أعلنت كلية الصيدلة بـجامعة المنصورة عن تنظيم الملتقى الافتراضي القمي النوعي الأول للابتكار في الصيدلة، والموجه لطلاب كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الإجازة الصيفية للعام الجامعي 2024 / 2025، في إطار دعم ثقافة الابتكار وتنمية المهارات الطلابية في المجالات الصيدلانية الحديثة.

صيدلة المنصورة تنظم الملتقى الافتراضي القمي النوعي الأول

ويُقام الملتقى تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر – رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتورة منال محمد عيد – عميد كلية الصيدلة، والدكتورة جيني جيهان نصر – وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،

وتنظمه إدارة رعاية الطلاب بكلية الصيدلة – جامعة المنصورة.

المجالات التي يتضمنها الملتقى

ويتضمن الملتقى خمسة مجالات رئيسية للمسابقة، تشمل: تطوير تطبيق صيدلي باستخدام الذكاء الاصطناعي ويُشترط أن يخدم التطبيق الصيدليات أو الصيادلة، ويعتمد على تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية أو التنبؤ الدوائي، مع تقديم نموذج أولي ومستند تقني شامل، وريادة الأعمال الصيدلانية

يتطلب تقديم مشروع مبتكر له جدوى اقتصادية، يشمل ملخصًا تنفيذيًا ودراسة مالية مبدئية، بالإضافة إلى نماذج أعمال أو دراسات حالة داعمة، وصناعة المحتوى الصيدلي حيث يتضمن إنتاج محتوى تعليمي أو توعوي (فيديو، مقال، إنفوجرافيك) بجودة عالية، وموثقًا بمصادر علمية، على ألا تزيد مدة الفيديو عن 5 دقائق، والبودكاست الصيدلي حيث يُشترط ألا تتجاوز مدة البودكاست 5 دقائق، وأن يتمتع بجودة صوت عالية، ويُقدَّم بأسلوب شيق، والموشن جرافيك الصيدلي، حيث يتضمن إنتاج فيديو احترافي يُبرز دور الصيدلة في المجتمع، بجودة عالية، ومدة لا تتجاوز 5 دقائق، مع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية.

ودعت الكلية طلاب كليات الصيدلة من مختلف الجامعات إلى المشاركة الفعالة بأعمالهم المبتكرة، في إطار التوجه نحو تعزيز دور الشباب في تطوير المجال الصيدلي.

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