الخميس 10 يوليو 2025
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أخبار مصر

عمرو حمودة نائبا لرئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات باليونيسكو

الدكتور عمرو حموده
الدكتور عمرو حموده رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية

أعلن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فوز الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية بالمعهد، بمنصب نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (IOC-UNESCO) التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك للمرة الثانية على التوالي.


وقد تم انتخابه خلال فعاليات الجمعية العمومية للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات، والتي عُقدت بمقر منظمة اليونسكو في باريس خلال يوليو ٢٠٢٥.

الجدير بالذكر أن اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات تُعد الهيئة الأممية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة المعنية بتنسيق التعاون الدولي في مجال علوم المحيطات، والمراقبة المنهجية للبحار، وبناء القدرات، ودعم الإدارة الرشيدة للمحيطات والمناطق الساحلية.

ويمثل هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى رصيد مصر العلمي في المحافل الدولية، ويعكس الدور الريادي للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في دعم البحث العلمي وتطوير السياسات المرتبطة بالموارد البحرية.

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