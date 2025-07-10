طالب بالثانوية العامة في القاهرة: الاستاتيكا سهل ونفسي أدخل هندسة علشان أحس بنتيجة تعبي (فيديو)

أنهى طلاب الثانوية العامة بشعبة الرياضيات منذ قليل، امتحان الرياضيات التطبيقية في جميع أنحاء الجمهورية، وأجمع الطلاب في محافظة القاهرة على سهولة الامتحان.

وأكد أحد الطلاب لـ “فيتو” سهولة الامتحان، مضيفا أنه لم يواجه أي أسئلة صعبة في امتحان الاستاتيكا، وبعث الطالب برسالة إلى وزير التربية والتعليم يطالبه فيها بالاهتمام بالمدارس الحكومية، مضيفًا: “لازم يكون في مراوح شغالة أو تكييفات”.

وأوضح الطالب أنه على الدفعات القادمة عدم الاهتمام بما يقوله الأكبر منهم والانتباه لمستقبلهم فقط

بينما أوضح طالب آخر أن الامتحان في المجمل كان سهل، بالاضافة لوجود سؤالين من النماذج الاسترشادية، وأضاف الطالب: “نفسي ادخل هندسة القاهرة عشان احس ان تعبي كان ليه نتيجة”.

وأدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) اليوم الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 الامتحان في مادة الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية، وأدى طلاب (النظام القديم) الامتحان في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وفي مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، وأدى طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي نحو 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

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