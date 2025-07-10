طالب بالثانوية العامة: اتفرجت على ماتش ريال مدريد وباريس ونمت في اللجنة (فيديو)

أنهى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، وسط حالة من الارتياح بين طلاب شعبة الرياضيات، الذين أكدوا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن أي مفاجآت أو تعقيدات.

وفي محافظة الجيزة، عبّر الطلاب عن ارتياحهم عقب الخروج من لجان الامتحانات، حيث قال أحد الطلاب في تصريحات لـ"فيتو": "الناس مدياها أكتر من حجمها، الاستاتيكا أسهل بكتير مما الناس بتقول، واللي ذاكر كويس حل بسهولة."

وأشار أحد طلاب شعبة الرياضيات إلى أن العام الدراسي غيّر نظرته تجاه المادة، موضحًا أن سمعة الاستاتيكا كانت مبالغ فيها، وأنها أصبحت مفهومة وأسهل مما توقع.

وفي موقف طريف، روى أحد الطلاب أنه تابع مباراة كرة القدم بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان مساء أمس، وقال ضاحكًا: "اتفرجت على الماتش ونمت على نفسي في اللجنة!" ورغم ذلك، أكد أنه تمكن من الإجابة عن الأسئلة دون صعوبة.

امتحانات الثانوية العامة مستمرة

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد الامتحانات التالية:

طلاب شعبة العلوم (نظام جديد): امتحان الأحياء وعلوم الأرض

شعبة الرياضيات (نظام جديد): امتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)

الشعبة الأدبية (نظام جديد): امتحان الإحصاء

النظام القديم – شعبة العلوم: امتحان الأحياء

النظام القديم – شعبة الرياضيات: امتحان الاستاتيكا

النظام القديم – الشعبة الأدبية: امتحان الفلسفة والمنطق

مدارس المتفوقين والمكفوفين

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبارات الاستعداد للقبول بالجامعات، بينما خاض طلاب المكفوفين امتحان مادة الإحصاء.

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة 2025

إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات:

768,353 طالبًا بالنظام الحديث

45,522 طالبًا بالنظام القديم

عدد لجان الامتحانات: 1973 لجنة

عدد اللجان الخاصة:

9 لجان بالسجون

6 لجان بالمستشفيات

24 لجنة للمكفوفين

17 لجنة لمدارس المتفوقين

عدد الملاحظين: 120,232 مراقبًا

إجمالي عدد اللجان الكلية: 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية

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