لطيفة تطرح ألبومها الجديد "قلبي ارتاح" اليوم

تطرح النجمة التونسية لطيفة، مساء اليوم الخميس، أحدث ألبوماتها الغنائية والذي يأتي بعنوان "قلبي ارتاح"، وذلك في تمام الخامسة مساء عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية المختلفة.

ألبوم لطيفة الجديد

ويضم الألبوم 14 أغنية، ويتم إطلاقها تدريجيًّا وفق خطة طرح مبتكرة، تتيح للجمهور الاستماع للألبوم على دفعات عبر مختلف المنصات الموسيقية.

وأوضحت لطيفة أن أول دفعة من الألبوم ستُطرح يوم 10 يوليو الجاري، وأكدت في بيان لها، أن قلبي ارتاح، يمثل نقلة نوعية في مشوارها الغنائي، قائلة: الألبوم مختلف تمامًا عن كل أعمالي السابقة، سواء من حيث التوزيع أو الكلمات أو الألحان، فيه أشكال موسيقية جديدة ومبتكرة تواكب التطور الموسيقي في العالم.

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