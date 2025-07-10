بعد إصابات مشاجرة "لعب الأطفال" بالسلام، الطرفان: مستعدون للتصالح

استمعت نيابة السلام إلى أقوال طرفي مشاجرة عنيفة نشبت بدائرة قسم شرطة السلام ثان، واستخدمت فيها أسلحة بيضاء وعصي خشبية، وأسفرت عن إصابات متفرقة بين الطرفين.



وأبدى أفراد طرفي المشاجرة استعداهم للتصالح والتنازل عن المحاضر التي قدموها في بعضهم البعض، وتحفظت النيابة العامة على الأسلحة المستخدمة في المشاجرة مع إرسالها إلى الأدلة الجنائية مع سرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



مشاجرة بسبب لعب الأطفال



تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا بحدوث مشاجرة أسفرت عن وقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الطرف الأول: أحد الأشخاص وزوجته وابنه، وقد أصيبوا جميعًا بجروح وكدمات متفرقة، والطرف الثاني: 9 أشخاص من سكان العقار ذاته، أحدهم مصاب بجرح في اليد.

وتبين أن سبب المشاجرة يعود إلى قيام نجل الطرف الأول باللهو بصوت مرتفع بمدخل العقار محل سكن الطرف الثاني، مما أدى لنشوب خلاف تطور إلى اشتباك بالأيدي، استخدمت خلاله أسلحة بيضاء وعصي خشبية كانت بحوزة الطرفين.

ضبط المتهمين والأسلحة



تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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