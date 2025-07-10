فيلم Superman الجديد يحصل على تقييم 86% بموقع Rotten Tomatoes

حصل فيلم DC المرتقب صدوره في صالات السينما، على تقييم 86% بعد 98 مراجعة من موقع التقييمات الأشهر حول العالم Rotten Tomatoes.

ذكرت تقارير صحفية عن مصادر مطلعة من داخل شركة DC، أن فيلم SUPERMAN الجديد سيحتوي على مشهدين بعد تتر النهاية.

ومن المقرر أن يمهد المشهدين لأحداث ستقع داخل أفلام عالم DC الجديد، الذي يعمل المخرج جيمس جان، على إنتاجه في العديد من أفلام السوبر هيرو.

جيمس جان: الأفلام الهندية ألهمتني أثناء عملي على Superman الجديد

فيما كشف المخرج جيمس جان، أنه استلهم من الأفلام الهندية "بوليوود"، أثناء عمله على فيلم "Superman" الجديد.

وقال جان في تصريحات صحفية: "أفلام بوليوود مهمة جدًا بالنسبة لي، ومن هناك تحديدًا أخذت إلهامي لسوبرمان".

كما أوضح جيمس جان، عن سبب عدم قدرة الناس على اكتشاف أن الصحفي كلارك كينت، هو Superman سوبرمان.

وقال جان في تصريحات صحفية،" يعود الأمر إلى ارتدائه نظارات ذات تأثير تنويمي.. وأنا صغير، كان هذا الشيء يزعجني... لم أكن أستطيع أن أصدق بسهولة أنهما شخصان مختلفان تمامًا... لكن [توم كينق] أخبرني: 'تعرف أن في الكوميكس هناك تفسير لذلك، وهو أنهم ينوّمون الناس مغناطيسيًا عبر نظارته".

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