قصر العيني يستقبل سفير كوت ديفوار للتعاون في إطلاق البرنامج الطبي "KAF"

استقبلت كلية طب قصر العيني ألبرت ج. دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى جمهورية مصر العربية، يرافقه منى الدالي، مساعدة السفير، وذلك في زيارة رسمية هدفت إلى دعم ومناقشة آفاق التعاون في إطار البرنامج الفرنسي الجديد "Kasr Al Ainy French – KAF"، المزمع إطلاقه في العام الدراسي 2025 /2026.

عميد قصر العيني مع سفير كوت ديفوار

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وكان في استقبال الوفد الإيفواري الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نادين علاء شريف، أستاذ أمراض النساء والتوليد ومديرة البرنامج الفرنسي بالكلية.

البرنامج الفرنسي بقصر العيني يمد جسور التعاون مع الدول الأفريقية

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسام صلاح تاريخ كلية طب قصر العيني الممتد لما يقرب من قرنين، مشيرًا إلى تأسيسها عام 1827 على يد الطبيب الفرنسي الشهير كلوت بك، الذي استدعاه محمد علي باشا لإنشاء أول مدرسة طبية حديثة في مصر، مما يُبرِز الصلة التاريخية العميقة بين مصر والثقافة الطبية الفرنسية.

وأكد أن البرنامج الفرنسي الجديد يهدف إلى تقديم التعليم الطبي المصري باللغة الفرنسية، بما يسهم في مد جسور التعاون مع الدول الإفريقية، ويعزز من التبادل المعرفي والبحثي بين مصر والقارة السمراء.

عميد قصر العيني مع سفير كوت ديفوار

كما أشار صلاح إلى ريادة كلية طب قصر العيني في القارة الإفريقية، حيث تحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة، والأولى على مستوى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن برنامج "KAF" يمثل خطوة نوعية لربط مصر بالدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، من خلال تعليم طبي عالي الجودة ومتكامل.

من جانبه، عبّر السفير الإيفواري عن سعادته بزيارة الكلية، وأعرب عن تقديره لمكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية، خاصة في المجال الطبي، مشيدا بالإمكانات الكبيرة لكلية طب قصر العيني، من حيث البنية التحتية والكفاءات الأكاديمية وأعداد الطلاب الوافدين، معتبرًا الكلية واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في إفريقيا.

كما ثمّن السفير مبادرة البرنامج الفرنسي، موضحًا أنها تتماشى مع تطلعات بلاده لتعزيز التعاون الأكاديمي مع مصر، وكشف عن رغبته في دعم برامج تدريب الأطباء الإيفواريين داخل مستشفيات قصر العيني، بما يسهم في تطوير الكوادر الطبية بكوت ديفوار.

عميد قصر العيني مع سفير كوت ديفوار

وخلال الحوار، عبّر السفير عن بعض التخوفات من صعوبة اندماج الطلاب الإيفواريين بسبب حاجز اللغة، وهو ما أوضح بشأنه الدكتور حسام أن هناك خطة موازية لتدريس اللغة العربية للطلاب الوافدين داخل الكلية، بالتعاون مع أساتذة من كلية الآداب – جامعة القاهرة. كما أشار السفير إلى أن بلاده بدأت مؤخرًا تدريس اللغة العربية في بعض مؤسساتها التعليمية، إيمانًا منه بأهمية هذه اللغة في تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع دول رائدة مثل مصر.

أهداف البرنامج الفرنسي بطب قصر العيني

واختُتم اللقاء بعرض تقديمي قدّمته الدكتورة نادين علاء شريف، تناولت فيه استراتيجية البرنامج الفرنسي "KAF"، وأهدافه، وآليات الالتحاق به، والدور المنتظر أن يلعبه في دعم التعليم الطبي باللغة الفرنسية داخل القارة الإفريقية.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين الوفد الإيفواري وقيادات الكلية حول سبل التعاون المشترك، وتفاصيل التحاق الطلاب بالبرنامج.

وفي ختام الزيارة، أعرب السفير عن اهتمامه البالغ بإرساء بروتوكولات دراسية طويلة الأمد بين مصر وكوت ديفوار، مؤكدًا حرص بلاده على المضي قدمًا في هذا التعاون الواعد مع كلية طب قصرالعيني٠

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