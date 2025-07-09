الأربعاء 09 يوليو 2025
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جامعة القاهرة الأهلية تُطلق صفحتها الرسمية على فيسبوك وموقعها الإلكتروني وتعتمد شعارها الرسمي

شعار جامعة القاهرة
شعار جامعة القاهرة الأهلية

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن تدشين صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى جانب اعتماد شعارها الرسمي، وذلك في إطار حرص الجامعة على التواصل الفعال مع الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والرأي العام، وتقديم المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة.

وأكدت الجامعة أن أي صفحات أو مواقع أخرى تحمل اسم "جامعة القاهرة الأهلية" على وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكة الإنترنت هي صفحات غير رسمية وغير منسوبة للجامعة ولا تمت لها بأي صلة، وأن الجامعة غير مسئولة عما يُنشر عليها من محتوى أو بيانات أو أخبار.

الصفحة الرسمية لجامعة القاهرة الأهلية

كما أهابت الجامعة بالجميع عدم التعامل إلا مع الصفحات والقنوات الرسمية المعلن عنها، وتؤكد أنها سبق أن اتخذت الإجراءات اللازمة لمحاسبة المخالفين، وأنها تواصل اتخاذ كافة التدابير القانونية تجاه الصفحات والمواقع التي تنتحل اسم الجامعة أو تستخدم شعارها دون وجه حق.

وفيما يلي روابط الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني:

صفحة جامعة القاهرة الأهلية على فيسبوك: https://www.facebook.com/share/19kvHLGAy5/?mibextid=wwXIfrhttps://www.facebook.com/share/19kvHLGAy5/?mibextid=wwXIfr

الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الأهلية: https://cnu.cu.edu.eg.

 

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جامعة القاهرة الأهلية صفحة جامعة القاهرة الأهلية على فيسبوك الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الأهلية

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