الانتهاء من تنفيذ 55 ألف شقة بأكتوبر الجديدة سبتمبر المقبل

كشف المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عن الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والخدمات الجاري تنفيذها بالمدينة مشددًا على دفع معدلات الأعمال وإزالة كافة العقبات للالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات القومية.

وقال إنه جار الانتهاء من الوحدات المتبقية في المرحلة الثالثة والخامسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بإجمالي ١٥٨٤ وحدة سكنية، كما يجري تنفيذ عدد 55 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة السادسة، والتي تم وضع خطة زمنية لنهو وحداتها ابتداءًا من سبتمبر المقبل.

أضاف كما تم البدء في مشروعي الإسكان الأخضر والمتوسط "ديارنا"، بإجمالي ١٤٣٧٦ وحدة سكنية ضمن الإسكان الأخضر، وعدد ٤٩٥ وحدة سكنية ضمن مشروع ديارنا،

وفي هذا السياق، قام المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، برفقة الإدارات التنفيذية وممثلي الشركات المنفذة وجهات الإشراف، بجولة ميدانية شملت موقع مشروع "ديارنا"، لتفقد أعمال الهيكل الخرساني والتشطيبات الداخلية.

كما تابع أعمال تنفيذ شبكات المرافق والطرق والغاز والاتصالات بمنطقة غرب المطار، مشددا على رؤية وزارة الإسكان في توفير كافة الخدمات والمرافق تمهيدًا لتسليم الوحدات للمواطنين.

كما تفقد نائب رئيس الجهاز، مواقع مشروعات سكن كل المصريين، وأعمال زراعة الموقع العام.

وإذ تؤكد هذه الزيارات والمتابعات الميدانية حرص وزارة الإسكان على تحقيق رؤية الدولة في توفير سكن ملائم بجودة عالية لجميع المواطنين، وتعزيز مفاهيم الاستدامة بما يدعم جودة الحياة ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.

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