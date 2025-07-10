مسلسل آسر الحلقة 70، هروب راغب من السجن

دارت أحداث آسر الحلقة 70 حول غازي الذي يشك في نوايا ناي تجاه ما عرفته عن تورط حياة فيما يخص مجد، فحاول الوصول إليها بشتى الطرق، وعندما تعود ناي يواجهها وتكتشف هي أنه متورط هو الآخر في الأمر، كما تكتشف أن شقيقتها ووالدها يخشيان من أن تبلغ الشرطة عنهما، ما يصدمها بشدة ويجعلها تشعر بالخذلان.

تتوجه ناي إلى مريم وتسألها كيف تتحمل كل هذا الضغط وتُخفي الحقيقة، فتجيبها بأنها تفعل ذلك من أجل مجد، وتنصحها بأن تقف إلى جانبه لأنه يشعر بالتوازن بوجودها، مما قد يبعده عن دوامة الانتقام التي يعيش فيها.

وخلال الأحداث أيضًا، يتعامل الخال بقسوة شديدة مع جابر، رغم تحذيرات جابر له بأن جود، ابنته، في خطر، كما تشهد الحلقة لحظة دافئة حين تلتقي ناي بحياة، وتدور بينهما جلسة صادقة، تخبر فيها حياة شقيقتها بأنها أحبت مجد وتحب آسر.

في الوقت ذاته، يجد راغب نفسه ضمن مجموعة من الأشخاص الذين طُلب من بعضهم التطوع للعمل في تجديد السجن، ويرفض راغب في البداية، لكنه حين يعلم أن المطلوب 12 متطوعًا وأن الرقم 12 لا يزال شاغرًا، يتذكر الرقم المحفور على ذراعه فيقرر التطوع.

وهناك يكتشف أن هناك من يساعده على الهرب، وبالفعل يحصل على ملابس أحد العاملين ويغادر السجن بهدوء، وبعد خروجه، يلتقي بالشخص الذي كان يطارد جود، وهو أيضا الذي ساعده على الهرب، ويسأله عن الخال، فيجيبه راغب بأن جود لا تزال على قيد الحياة، وأخبره بأمر مجد وانتقام الخال له، ثم يمنحه هذا الشخص فرصة للهرب وبالفعل يهرب راغب.

ويتواصل راغب مع آسر، ويخبره أنه هرب، فيبدأ آسر في التحرك لإنقاذ حياة، لكن الوقت يكون قد تأخر، إذ يصل راغب إلى منزل حياة ويواجهها ويبلغها بنيته قتلها، وتنتهي الحلقة عند هذه اللحظة المشوقة.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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