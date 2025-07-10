الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل آسر الحلقة 70، هروب راغب من السجن

خالد القيش، فيتو
خالد القيش، فيتو

دارت أحداث آسر الحلقة 70 حول غازي الذي يشك في نوايا ناي تجاه ما عرفته عن تورط حياة فيما يخص مجد، فحاول الوصول إليها بشتى الطرق، وعندما تعود ناي يواجهها وتكتشف هي أنه متورط هو الآخر في الأمر، كما تكتشف أن شقيقتها ووالدها يخشيان من أن تبلغ الشرطة عنهما، ما يصدمها بشدة ويجعلها تشعر بالخذلان. 

تتوجه ناي إلى مريم وتسألها كيف تتحمل كل هذا الضغط وتُخفي الحقيقة، فتجيبها بأنها تفعل ذلك من أجل مجد، وتنصحها بأن تقف إلى جانبه لأنه يشعر بالتوازن بوجودها، مما قد يبعده عن دوامة الانتقام التي يعيش فيها.  

وخلال الأحداث أيضًا، يتعامل الخال بقسوة شديدة مع جابر، رغم تحذيرات جابر له بأن جود، ابنته، في خطر، كما تشهد الحلقة لحظة دافئة حين تلتقي ناي بحياة، وتدور بينهما جلسة صادقة، تخبر فيها حياة شقيقتها بأنها أحبت مجد وتحب آسر.

في الوقت ذاته، يجد راغب نفسه ضمن مجموعة من الأشخاص الذين طُلب من بعضهم التطوع للعمل في تجديد السجن، ويرفض راغب في البداية، لكنه حين يعلم أن المطلوب 12 متطوعًا وأن الرقم 12 لا يزال شاغرًا، يتذكر الرقم المحفور على ذراعه فيقرر التطوع. 

وهناك يكتشف أن هناك من يساعده على الهرب، وبالفعل يحصل على ملابس أحد العاملين ويغادر السجن بهدوء، وبعد خروجه، يلتقي بالشخص الذي كان يطارد جود، وهو أيضا الذي ساعده على الهرب، ويسأله عن الخال، فيجيبه راغب بأن جود لا تزال على قيد الحياة، وأخبره بأمر مجد وانتقام الخال له، ثم يمنحه هذا الشخص فرصة للهرب وبالفعل يهرب راغب.  

ويتواصل راغب مع  آسر، ويخبره أنه هرب، فيبدأ آسر في التحرك لإنقاذ حياة، لكن الوقت يكون قد تأخر، إذ يصل راغب إلى منزل حياة ويواجهها ويبلغها بنيته قتلها، وتنتهي الحلقة عند هذه اللحظة المشوقة.  

تفاصيل مسلسل آسر  

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.  

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.  

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل آسر الحلقة 70 أسر مسلسل آسر خالد القيش

مواد متعلقة

مسلسل فات الميعاد الحلقة 20، بسمة ترزق بابن من معتصم وظهور ملامح أزمة مع مسعد

طرح البرومو الرسمي لـ مسلسل "220 يوم" (فيديو)

محمود سعد يعلق على حريق سنترال رمسيس: كارثة كاشفة ومؤسفة وحزينة

خالد الصاوي ينعي ضحايا حريق سنترال رمسيس

"اللعب مع الكبار"، حكاية فيلم سينمائي تم تصويره في سنترال رمسيس

الأكثر قراءة

وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد إصابته بوعكة صحية طارئة

وفاة المطرب الشعبي محمد عواد بشكل مفاجئ

ارتفاع الضاني والبتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ضوابط اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية وروابط استرشادية للطلاب

إحداهما بدأت منذ قليل، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تعكر حالة الطقس اليوم

من 15 إلى 100 جنيه، أسعار المانجو اليوم الخميس 10 يوليو 2025

بعد وفاته المفاجئة، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي محمد عواد

4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق محطة كهرباء العاشر من رمضان

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية