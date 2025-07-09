أمير كرارة يحتفل بالعرض الخاص لفيلم الشاطر في هذا الموعد

يحتفل الفنان أمير كرارة وأبطال فيلم الشاطر، بالعرض الخاص للعمل، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 من شهر يوليو الجاري.

ويقام العرض الخاص للفيلم بإحدى السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المفترض أن يحضر العرض عدد كبير من وسائل الإعلام والنجوم، الذين يدعمون كرارة في تلك التجربة، حيث يعود للمنافسة السينمائية بعد غياب عامين متتالين، فكان آخر أعماله السينمائية فيلم “البعبع”، الذي عرض عام 2023.

البوستر الرسمي لفيلم الشاطر

وكان قد نشر المنتج تامر مرسي البوستر الخاص بفيلم “الشاطر”، وعلق عليه قائلًا: “البوستر الرسمي لفيلم الشاطر.. يعرض في جميع السينمات في مصر يوم 16 يوليو.. ويعرض في سينمات الخليج ودول العالم 31 يوليو”.

أبطال فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" من تأليف: أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف خالد الصاوي.

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