جيش الاحتلال: مقتل جندي في غزة بعد مقاومته للأسر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة.

تفاصيل الحادث: مقاومة ومحاولة أسر

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن الجندي قُتل أثناء محاولات من قبل مسلحين فلسطينيين لأسره، لكنه "قاوم عملية الأسر"، ما أدى إلى إطلاق النار عليه ومقتله على الفور.

هوية الجندي لم تُعلن بعد

أشار البيان إلى أن الجيش أبلغ عائلة الجندي، دون الكشف عن اسمه أو وحدته العسكرية في الوقت الحالي، فيما تجري التحقيقات الميدانية في موقع الحادث.

التصعيد مستمر داخل قطاع غزة

يأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية العنيفة داخل القطاع، وسط تبادل للقصف، ومحاولات من الفصائل الفلسطينية استهداف القوات المتوغلة والرد على الانتهاكات.

وقال قيادي بكتائب القسام، اليوم الأربعاء: "لم يكتب لعملية الأسر اليوم في خان يونس النجاح وسيكون التوفيق حليفنا في قادم العمليات".

وتابع: "عناصرنا في العقد القتالية والكمائن يتربصون بجنود وآليات العدو لإيقاعهم بمقتلة كبيرة".

وأضاف: دك عناصرنا بعملياتهم الأخيرة هيبة جيش الاحتلال المزعومة ومرغوا أنف جنوده في وحل غزة.

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