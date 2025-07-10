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اقتصاد

80.5 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء نسبة 80.5 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.2 % والعرب على 7.3 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

كما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 22.8 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 29.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.2 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

 بينما سجل الأجانب 5.8 % وسجل العرب 6 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.658,2 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.979,2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملاتها بعد عودة التداولات لطبيعتها عقب حادث حريق سنترال رمسيس، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.355 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 33152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41293 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14893 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13654 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة.

 

تعليق التداول بالبورصة 

أعلنت  البورصة المصرية أنها قررت تعليق التداول بالبورصة، أمس، الثلاثاء الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٥ بسبب تأثر الخدمات بحريق سنترال رمسيس الذي اندلع أول أمس، قائلة: "يأتي ذلك في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الأطراف لتهيئة بيئة  مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول وحرصا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين".

 

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