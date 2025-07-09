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أخبار مصر

المنقذ الصغير، الهلال الأحمر يطلق المعسكرات الصيفية لتدريب الأطفال على الإسعافات الأولية

الهلال الأحمر،فيتو
الهلال الأحمر،فيتو

أطلق الهلال الأحمر المصري، المعسكرات الصيفية لتدريب الأطفال، خلال المرحلة العمرية من 7 إلى 15 عامًا، على الإسعافات الأولية، ورفع الوعي الصحي وتعليم مبادئ السلامة، التعامل مع الأزمات والطوارئ، والسلوكيات السليمة والصحية؛ لتنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال.

وتتضمن المعسكرات ورش عمل تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة الأسرية، وتنفيذ برامج ترفيهية وتعليمية لتنمية مهارات الأطفال، وتقديم إرشادات مبادئ السلامة للمشاركين في المعسكرات.

يذكر أن، الهلال الأحمر المصري وقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ويل سبرينج مصر، بشأن تخطيط وتنظيم وتنفيذ معسكرات صيفية؛ لتنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال.

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الاسعافات الاولية الطوارئ الأزمات المعسكرات الصيفية لتدريب الأطفال الهلال الأحمر المصري

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