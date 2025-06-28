رئيس جامعة القاهرة: ثورة 30 يونيو أساس انطلاق مسيرة بناء الجمهورية الجديدة

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكري الثانية عشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.



وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن ذكرى ثورة ٣٠ يونيو مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن، أسعادت فيها مصر هويتها الوطنية وإرادتها الحرة، وكانت الأساس الذي انطلقت منه مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على ترسيخ قيم المواطنة والعدالة والتنمية الشاملة، وتضع الإنسان المصري في قلب أولوياتها.

ثورة 30 يونيو أعادت للوطن توازنه

وأضاف عبد الصادق: ما ننعم به اليوم من أمن وأمان هو ثمرة وعي شعب أبى الانكسار، وثورة أعادت للوطن توازنه، فكانت ٣٠ يونيو طوق النجاة من الفوضى وبداية عهد جديد يُعلي من قيمة الوطن ويحمي مقدراته.

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