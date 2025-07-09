الأربعاء 09 يوليو 2025
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محافظات

ننشر أسماء المرشحين بالقائمة الوطنية من أجل مصر في الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

حصلت فيتو على أسماء المرشحين من  القائمة الوطنية من أجل مصر غرب الدلتا التى استقبلتهم اللجنة المختصة لتلقى طلبات الترشح لانتخابات بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، عن "القائمة الوطنية من أجل مصر" فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك فى "قطاع غرب الدلتا"، والتى تضم محافظات: الإسكندرية، البحيرة مطروح.

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 وجاءت أبرز الأسماء من المرشحين بالقائمة هم؛ السيد إبراهيم عوض الله ومحمد محمود حمزة ووائل طارق محمد إسماعيل وسوزى سمير فرنسيس وأحمد شعبان حسين وحنان وجدى عبد المنعم ومحمد أشرف حلمي وسمير السيد قاسم وهبة مكرم كامل ومحمود محمد صلاح ومحمد السيد ثابت ومحمد فتح الله عبد السلام وأحمد جمعة نوح.

 

كما أغلقت لجنة تلقى طلبات الترشح للراغبين فى خوض انتخابات مجلس الشيوخ، بمحكمة شرق الإسكندرية،حيث استقبلت 2 من المرشحين جدد وهما "إبراهيم شحاتة حزب العدل وإيهاب محمود حزب الجيل الديمقراطي" ليرتفع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية، إلى 15 مرشحا منذ اليوم الأول حتى الآن.

وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر 13 مرشحا على عدد 3 محافظات، وتقسم إلى 6 من المتقدمين بمحافظة الإسكندرية، و6 متقدمين من محافظة البحيرة ومرشح من محافظة مطروح و13 آخرين احتياطيا.

وكانت لجنة محكمة الإسكندرية، تلقت أوراق المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية على المقاعد الفردية 15 مرشحا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، فى انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمنى للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح وذلك اعتبارا من 5 يوليو إلى 10 يوليو.

واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.

 

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شرق الاسكندرية الاسكندرية محافظة البحيرة الهيئة الوطنية للانتخابات

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