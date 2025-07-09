هجوم على عبد السند يمامة أثناء اجتماع الهيئة العليا بسبب مقاعد الوفد في قائمة الشيوخ

شن عدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات حزب الوفد هجوما على الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب الذي يعقد حاليا بمقر الحزب في الدقي بسبب مقاعد الحزب في قائمة مجلس الشيوخ.



وطالب بعض أعضاء الهيئة العليا الدكتور عبد السند يمامة بالاستقالة من رئاسة الحزب، خاصة أن الوفد له قيمة كبيرة وممثل في القائمة الوطنية بمقعدين فقط وهو ما أثار غضب كثير من أعضاء وقيادات الحزب.

انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة

وتقدمت اليوم القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بأوراق الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك في اليوم قبل الأخير المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، على أن تبدأ بعدها فترة تلقي الطعون، قبل إعلان الأسماء النهائية سواء على المقاعد الفردية أو القوائم المغلقة.

وتضم قائمة دائرة الصعيد محافظات: الجيزة _ الفيوم _ بني سويف _ المنيا _ أسيوط _ سوهاج _ قنا _ أسوان، بواقع 37 مرشحا.



وتعلن غدا الهيئة الوطنية للانتخابات، إغلاق باب تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفقا للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.



القائمة الوطنية من أجل مصر الوحيدة المرشحة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

وحتى الآن لم تعلن أي أحزاب تشكيل قوائم انتخابية للترشح، إلا القائمة الوطنية من أجل مصر، وفقا للنظام الانتخابي، الذي يقضي بأن يكون انتخاب مجلس الشيوخ البالغ عدد أعضائه 300 عضوا، بواقع 100 بنظام القائمة المغلقة، 100 بنظام الفردي، 100 تعيين بقرار من رئيس الجمهورية.

تفاصيل إعداد القائمة الوطنية من أجل مصر

وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي القائمة الانتخابية الوحيدة التي قررت الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

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