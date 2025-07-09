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رياضة

تقارير: الوداد المغربي يطلب ضم مدافع الزمالك

الزمالك
الزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رغبة نادي الوداد المغربي في ضم مدافع الزمالك صلاح الدين مصدق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

مدافع الزمالك مطلوب في الوداد

وقالت صحيفة المنتخب المغربية: “يصر محمد أمين بن هاشم مدرب الوداد الرياضي على انتداب مدافع الزمالك صلاح الدين مصدق الذي يبدو أنه يريد العودة للبطولة الاحترافية ما جعل الوداد الرياضي ومعه محمد أمين بن هاشم يضعانه ضمن اهتماماتهما بالنظر لقيمة اللاعب ولعطائه ومؤهلاته التقنية ما جعله يبرز بشكل لافت مع الزمالك”.

وأضافت: ينتظر صلاح الدين مصدق العرض الرسمي من الوداد ليحدد مساره إما بالبقاء مع الزمالك أو الانتقال إلى الوداد الرياضي الذي يبدي أهمية كبيرة في انتدابه بطلب من بن هاشم الذي يريد تطعيم خط الدفاع بلاعبين من العيار الثقيل.

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