الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

باستثناء السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفق البوابة الحكومية، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 21640.6 جنيه للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بانخفاض 511 جنيها عن سعره السابق.

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و26500 جنيه.

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 8761.5 جنيه للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بانخفاض 931 جنيها عن سعره السابق.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و19500 جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 16411.2 جنيه، وفق البوابة الحكومية، بارتفاع 217 جنيها عن سعره السابق.

أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 5 آلاف جنيه و21 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 22835.5 جنيه للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بانخفاض 481 جنيها عن سعره السابق.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و27 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 8288.1 جنيه للطن، وفق البوابة الحكومية، بانخفاض 773 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 3 آلاف جنيه و20 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاسمدة أسعار الأسمدة اليوم سعر الأسمدة سعر الأسمدة اليوم أسعار السماد سعر السماد أسعار نترات النشادر سعر نترات النشادر أسعار طن نترات نشادر سعر طن نترات نشادر أسعار سلفات النشادر سعر سلفات النشادر أسعار طن سلفات النشادر سعر طن سلفات النشادر أسعار اليوريا أسعار طن اليوريا سعر اليوريا سعر طن اليوريا

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية، باريس سان جيرمان يقسو على ريال مدريد ويتأهل لمواجهة تشيلسي في النهائي

الوداع الحزين، مودريتش يشارك في سقوط ريال مدريد بكأس العالم للأندية

تصادم مروع بين سيارتين بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ووقوع إصابات

اندلاع حريق بشركة كهرباء العاشر من رمضان يتسبب في انقطاع التيار بعدة مناطق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

النيابة تستكمل تحقيقاتها في واقعة حريق سنترال رمسيس وتتخذ 4 قرارات عاجلة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. تفاصيل نجاة سيدنا إبراهيم، "يا نار كوني بردا وسلاما"

طفل يسأل: هل الضحك في الصلاة يبطلها أم لا؟ الإفتاء ترد (فيديو)

ماذا يفعل الإمام إذا نسي سجدة التلاوة في الصلاة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية