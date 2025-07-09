وزارة البترول تنظم ورشة لمناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع

نظّمت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع شركة شلمبرجير (SLB) على مدار يومين حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة البترول بمشاركة الشركات المشتركة التابعة لها.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز استخدامات التكنولوجيا الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وسعيًا نحو تطبيق أحدث التقنيات لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع البترول.

افتتح المهندس أشرف بهاء - رئيس شركة جنوب الوادى القابضة والمهندس شريف بيومى رئيس شركة شلمبرجير ورشة العمل بحضور الدكتور محمد رضوان نائب رئيس الشركة للاستكشاف والإنتاج وعدد من قيادات شركة جنوب الوادى.

حيث شهدت الورشة استعراضًا لأبرز أهداف تطبيقات الذكاء الاصطناعي و الحالات التى يمكن استخدامها والتحديات الفنية التي تواجهها الشركات التابعة لشركة جنوب الوادي، حيث تم طرح هذه التحديات ومناقشتها أمام الحضور لإيجاد حلول سريعة لها أخذا فى الاعتبار جودة النتائج وتقليل التوقيتات الزمنية المستغرقة.

وقدم المهندس فاليريان جيلو استشاري الحلول الرقمية بشركة شلمبرجير عدد من النماذج الفنية العالمية المستخدمة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وكذلك أنشطة الحفر للاستفادة منها وكذلك نقل عدد من التجارب الناجحة فى هذا الإطار.

كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل من مختلف التخصصات، لتمثيل فرق العمل الأساسية في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتكنولوجيا المعلومات، وتم خلال كل مجموعة مناقشة التحديات المتعلقة بها والبحث عن حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

نتائج الأعمال والحلول

وفي ختام الورشة، عرض ممثلو كل مجموعة نتائج أعمالهم والحلول المقترحة، تلا ذلك عرض قدمته شركة شلمبرجير استعرضت خلاله أبرز المشاريع التي نفذتها الشركة عالميًا في هذا المجال، مع مناقشة كيفية الاستفادة منها داخل شركات جنوب الوادي لتعزيز الأداء وتحقيق قيمة مضافة.

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