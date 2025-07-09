الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

النيابة تصرح بدفن طالبة أنهت حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بالبساتين

جثة، فيتو
جثة، فيتو

صرحت نيابة البساتين الجزئية بدفن طالبة أقدمت على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بـ منطقة البساتين جنوب محافظة القاهرة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

 

العثور على جثة طالبة بالبساتين 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة فتاة فى العقد الثاني من العمر أسفل عقار سكتي بدائرة قسم شرطة البساتين.. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.. وتبين من خلال الفحص المبدئي أن الجثة لفتاة فى العقد الثاني من العمر، وبها جروح وكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسم.

بعد الانتهاء من المعاينة المبدئية بمعرفة الجهات المختصة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما بدأ فريق من رجال المباحث الجنائية فى إجراء التحريات والاستماع إلى شهود العيان، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الجثة لطالبة وأنها كانت تمر بظروف نفسية سيئة، الأمر الذى يرجح إقدامها على التخلص من حياتها قفز من شرفة شقتها بالطابق الثالث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

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النيابة العامة البساتين قسم شرطة البساتين

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