انتخابات مجلس الشيوخ، تعرف على مواعيد الدعاية والصمت الانتخابي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عن مواعيد الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها 4 و5 أغسطس في الداخل، وبالخارج يوم السبت والأحد 2 و3 أغسطس المقبل.

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم ١٨ يوليو الجاري، والصمت الانتخابي يوم ٣١ يوليو ٢٠٢٥ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

وشمل الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ الذى أعلنته الهيئة كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمنى والإجرائى للانتخابات، ويكون الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ كالتالي:

دعوة الناخبين يوم 1 يوليو الجاري.

فتح باب الترشح لانتخابات لعضوية المجلس وذلك اعتبارًا من يوم 5 يوليو ولمدة 5 أيام ويغلق يوم 10 يوليو.

تتلقى الهيئة أوراق الترشح خلال هذه الفترة يوميا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا بمقار التى حددتها الهيئة، عدا اليوم الأخير يكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو.

تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون يوم 14 وحتى 16 يوليو.

الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية يوم 18 يوليو الجاري.

آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري.

الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

التصويت للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس.

يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل.

تنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات يوم 12 أغسطس.

تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس

استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس.

تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس.

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البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتبارًا من 15 إلى 24 اغسطس.

تبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 اغسطس.

تبدأ انتخابات الإعادة فى يوم 25 و26 فى الخارج.

تصويت المصريين بجولة الإعادة يومى 27 و28 فى الداخل.

تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

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