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رياضة

برشلونة يحسم صفقة لاعب كرواتي موهوب من أصول جزائرية

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

أكد تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، على وشك التعاقد مع لاعب خط الوسط الكرواتي الموهوب لوفر شلفي، صاحب الأصول الجزائرية.

شلفي يقترب من برشلونة 

وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، إن المسؤولين في برشلونة اتفقوا مع نادي كوستوسيا الكرواتي، الذي يلعب فيه شلفي، على ضم اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا. سيتنقل شلفي إلى برشلونة في الموسم المقبل، حيث من المقرر أن يلعب في البداية مع الفريق الثاني للبارسا، ولن تتم إعارته.

قيمة انتقال شلفي إلى برشلونة 

ويمكن أن ترتفع قيمة انتقال شلفي إلى مليوني يورو بما في ذلك المكافآت، لكن برشلونة سيشتري في البداية 50٪ فقط من حقوق انتقال اللاعب ويدفع مبلغًا أساسيًا قدره 300 ألف يورو.

شلفي، الذي يلعب في خط الوسط الهجومي، يعتبر لاعبا موهوبا للغاية ومطلوبا بشدة، ويقال إن كشافي ليفربول وتشيلسي راقبوا هذا الشاب.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن بوروسيا دورتموند وآرسنال أيضًا مهتمان به.

إلى جانب الانتقال الوشيك لمهاجم كوبنهاجن روني باردجي (19 عامًا)، يعد شلفي الجوهرة الثانية التي تقترب من الانضمام إلى بطل الدوري الإسباني.

أرقام لوفر شلفي صفقة برشلونة المنتظرة 

شلفي ينتمي إلى الدائرة المقربة من المنتخب الكرواتي تحت 19 عامًا، ونشأ في أكاديمية دينامو زغرب، ومن هناك انتقل في بداية عام 2024 إلى نادي كوستوسيا المجاور، عقده مع النادي يستمر حتى عام 2027.

في الموسم الماضي، لعب مع فريق كوستوسيا تحت 19 عامًا وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في الكأس.

 

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