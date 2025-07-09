الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، الحكم في دعوى ضد نقيب المهن الموسيقية لرفضه قبول ترشح عضو نقابة بالانتخابات

مصطفى كامل نقيب الموسيقيين
مصطفى كامل نقيب الموسيقيين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي وكيلا عن الفنان حسام عزت، والتى طالب فيها بوقف قرار نقيب المهن الموسيقية بعدم قبول أوراق  ترشحه لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وإدراج اسمه ضمن المرشحين للحكم بجلسة غدا الخميس .

 

الحكم في طعن وقف قرار نقيب الموسيقيين بعدم قبول ترشح عضو 

 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 69270 لسنة 79 قضائية، نقيب المهن الموسيقية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وكان الفنان أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية قام بعمل محضر  ضد الفنان كامل نقيب المهن الموسيقية يتضرر فيه من الأخير واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة، بسبب رفضهم تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق، رغم استيفائه كافة المستندات وتوافر الشروط القانونية المطلوبة للترشح.

ومن جانبه أكد علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في تصريحات حقيقة الأمر، حيث قال:" الفنان حسام عزت لا يحق له ممارسة أى نشاط نقابي، أو الحصول على مزايا النقابة لمدة عام، لأن هنا قرار تأديب له بمنعه سنة من ممارسة النشاط أو الحصول على أى مزايا".,

وأضاف:" الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، فقد قمنا بإرسال خطابات له على مدار أشهر كى يخضع للتحقيق في النقابة،  لكنه رفض الأمر، وفضل إجراء محضر ضد نقيب المهن الموسيقية".

وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية أن " قرار لجنة التأديب للفنان حسام عزت يمنعه من تجديد كارنيه العضوية الخاص به خلال عام 2025، ولكن لم يتم منعه من قبلنا، ولا يحق له خوض الانتخابات أو المشاركة فيها ايضًا".

وشمل المحضر الذي حمل  رقم 1802 لسنة 2025 إداري قسم شرطة عابدين، أن المشكو في حقه أساء استخدام السلطة الممنوحة له بصفته نقيبًا للموسيقيين، ومنع موكله من تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق، بسبب وجود خلافات شخصية بين الطرفين، حيث كان الشاكي يشغل سابقًا منصب مدير مكتب النقيب، إلا أنه تقدم باستقالته من هذا المنصب لاحقًا.

 

وأشار الشاكي، وبعد رفض تجديد عضويته مطلع العام الحالي، حرر محضر إثبات حالة بقسم شرطة عابدين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصطفي كامل نقيب الموسيقيين أزمات نقابة الموسيقيين انتخابات نقابة الموسيقيين سكرتير نقابة الموسيقيين

مواد متعلقة

متحدث نقابة الموسيقيين يعلق على حذف أغاني أحمد عامر بعد وفاته

ننشر التفاصيل الكاملة لأزمة الفنان مصطفي كامل وأحد اعضاء نقابة الموسيقيين

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

إبراهيم سعيد باكيا بعد خروجه من السجن: "أدعي لأولادي ولا أدعي عليهم" (فيديو)

مدبولي يكشف عن إجراء جديد بعد حوادث الطريق الدائري الإقليمي

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن سنترال رمسيس بعد الحريق

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

حريق سنترال رمسيس، مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بعد قليل

اللاعب يرحب ولكن، أسباب تعطل صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

لاعب الأهلي يظهر في تدريبات النجم الساحلي رغم عدم إعلان الصفقة

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 4 جنيهات، ارتفاع أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

آخر تطورات سعر السكر اليوم الأربعاء 9-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلاب السوداء في المنام وعلاقتها بتجاوز الأزمات

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

هل إخبار الشيخ المفتي بالمعصية يعد من الجهر بالمعاصي؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية