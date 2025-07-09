الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فى اجتماعه اليوم برئاسة مدبولى:

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء "الدائري الإقليمي" و"سنترال رمسيس" (صور)

مجلس الوزراء يقف
مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد، فيتو
ads

في بداية اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب رئيس مجلس الوزراء الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث الطريق "الدائري الإقليمي"، وحريق مبنى "سنترال رمسيس".

 وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء، متوجها للمولى ــ عز وجل ــ  بالدعاء بأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الطريق الدائري الطريق الدائري الإقليمي حادث الطريق الدائري الإقليمى حادث الطريق الدائرى حريق مبني سنترال رمسيس طريق الدائري الاقليمي مجلس الوزراء مبنى سنترال رمسيس

مواد متعلقة

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مدبولي، ومؤتمر صحفي مرتقب

تفاصيل تفقد رئيس الوزراء سنترال رمسيس ومتابعته لعودة الخدمات

رئيس الوزراء يتفقد آخر تطورات الموقف بسنترال رمسيس

مدبولي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني بمطار القاهرة الدولي (صور)

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم في أول لقاء بعد أزمة سنترال رمسيس ومؤتمر صحفي مرتقب

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء غدًا الأربعاء.. ومؤتمر صحفي مرتقب

الوزراء: نظام الثانوية العامة قائم ومستمر.. و"البكالوريا" بديل اختياري

على هامش مشاركته في قمة مجموعة "بريكس"، رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية الأوروجواي

الأكثر قراءة

قبل كارثة سنترال رمسيس بـ 5 سنوات، جهة دولية حذرت مصر من خطر وجودي على الخدمات الرقمية

مصير صادم لـ دونجا في الزمالك

توقف خدمة سحب الحوالات بمكتب بريد طرة البلد تزامنا مع تفقد مدبولي سنترال رمسيس

تفاصيل أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي

وزير التموين من جنيف: مصر ملتزمة بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي

تفاصيل تفقد رئيس الوزراء سنترال رمسيس ومتابعته لعودة الخدمات

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طموح ترامب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-7-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025

المزيد

انفوجراف

ينحدر من سلالة أوميكرون JN.1.. أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا ستراتوس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ الإفتاء ترد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

تفسير رؤية ضرب الأم في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث

المزيد
الجريدة الرسمية