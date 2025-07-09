مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء "الدائري الإقليمي" و"سنترال رمسيس" (صور)

فى اجتماعه اليوم برئاسة مدبولى:

في بداية اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب رئيس مجلس الوزراء الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث الطريق "الدائري الإقليمي"، وحريق مبنى "سنترال رمسيس".

وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء، متوجها للمولى ــ عز وجل ــ بالدعاء بأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.

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