النصر السعودي يخطط للتعاقد مع 7 محترفين أجانب والإبقاء على هذا الثلاثي

كشف الإعلامي السعودي خالد الشنيف، نجم الشباب السابق، عن تحركات نادي النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشددا على رغبة "العالمي" في بناء فريق قوي.

النصر السعودي يترقب حسم ملف المدير الفني الجديد

ويتطلع النصر السعودي للتخلص من بعض اللاعبين وجلب أسماء جديدة، لكنه ينتظر حسم ملف المدير الفني الجديد، لتحديد احتياجات الفريق بالموسم المقبل.

3 محترفين ضمنوا البقاء مع النصر السعودي

وقال الشنيف في تصريحات تلفزيونية: "حسب المعلومات التي وصلتني، سيحتفظ النصر بـ3 محترفين فقط في الموسم الجديد، وهم ساديو ماني وكريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان".

وأضاف: "هناك تحركات قوية من جانب النصر للتعاقد مع 6 أو 7 لاعبين محترفين جدد، لكن حسب احتياجات المدير الفني الجديد، وقد يتغير الأمر بشأن بعض الأسماء".

بروزوفيتش يسعى للانتقال إلى الهلال السعودي

واختتم: "موقف بروزوفيتش لم يتحدد حتى هذه اللحظة، بين الاستمرار أو الرحيل".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرا إلى أن بروزوفيتش يسعى للانتقال إلى الهلال السعودي، بهدف اللعب تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.