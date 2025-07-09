الأربعاء 09 يوليو 2025
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خارج الحدود

وزير خارجية الاحتلال: جادون في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل جادة في سعيها نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الهدف ليس بعيد المنال، ويمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة.

وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة تمهيدًا لاتفاق دائم

وأوضح كاتس في تصريحاته أن إسرائيل منفتحة على فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار، على أن يتبع ذلك مفاوضات تهدف إلى وقف دائم وشامل للقتال، بما يحقق مصالح تل أبيب الأمنية ويخفف من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

مفاوضات جادة لإنهاء حرب غزة 

وأضاف: “إذا توصلنا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، فسوف نستغل هذه الفرصة لبدء مفاوضات جادة تؤدي إلى إنهاء دائم للعمليات العسكرية، مع ضمان عدم عودة التهديد من قطاع غزة”.

تأتي تصريحات كاتس في وقت تشهد فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس حالة من الجمود، رغم الضغوط الدولية المتزايدة، وخاصة من الولايات المتحدة ومصر وقطر، من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق تُنهي الحرب المستمرة منذ أشهر وتفتح الباب أمام هدنة طويلة الأمد.

ورغم الإعلان الإسرائيلي عن “جدية” النوايا، يشكك محللون في مدى استعداد تل أبيب لتقديم تنازلات حقيقية قد تساهم في تهدئة طويلة، خاصة في ظل الانقسام الداخلي الإسرائيلي والضغوط السياسية التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في المقابل، يواصل المجتمع الدولي ضغوطه على الطرفين لتفادي كارثة إنسانية أكبر في قطاع غزة، الذي يواجه أوضاعًا إنسانية صعبة ونقصًا حادًا في الإمدادات الأساسية، وسط استمرار العمليات العسكرية والحصار المشدد.

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