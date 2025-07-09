إبراهيم سعيد باكيا بعد خروجه من السجن: "أدعي لأولادي ولا أدعي عليهم" (فيديو)

ظهر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، في مقطع مصور يحكي من خلاله تفاصيل الخلاف مع أسرته ودخوله السجن خلال الفترة الماضية.

ونفذ إبراهيم سعيد حكما بحبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بمبلغ مليون و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية.

تصريحات قوية من إبراهيم سعيد

وقال إبراهيم سعيد باكيًا بعد خروجه من السجن: "أنا في ابتلاء.. بس سؤال لـ دار الإفتاء إزاي أتعامل مع بناتي اللي حبسوني؟ بناتي جوليا ولي لي عندهم 20 سنة و21 سنة سجنوني.. اللي من دمي حبسوني! ده أنا اللي مطلعلهم البطاقة! شهدوا ضدي في المحكمة".



وأضاف: "بناتي عقوبتهم إيه يا دار الإفتاء؟ أنا عمري ما أذيتهم وشافوا مني كل الحب، أنا مش عارف أدعي عليهم مفيش حد بيدعي على عياله ربنا يهديهم ويسامحهم.. أنا سايبلهم فيلا وعربية وأحسن لبس وأحلى برندات وأحلى مدارس.

وأكمل: أي حاجة بيطلبوها كنت بعملها لأنهم ولاد إبراهيم سعيد وفي الآخر دفنوني 4 شهور بتحريض من والدتهم.. أنا مقهور وربنا ما يكتبها على حد بناتي شهدوا في المحكمة شهادة زور ضدي! وجابوا ناس تشهد زور ضدي بإني عندي 7 فيلات ومرتبي 2 مليون جنيه في الشهر.. أنا لو معايا الفلوس دي كلها هسجن نفسي ليه.

وتابع: كانوا بيطلبوا مني إني أبيع شقة أمي وأرميها في الشارع عشان ياخدوا فلوس الشقة أو أتحبس بس أنا قولت أتحبس ولا إني أرمي أمي في الشارع مع إنها كانت هتوافق عشان أخرج من السجن.. الظلم وحش وربنا كبير والله كنت واثق في ربنا والحمد لله خرجت وربنا نصرني بس أنا عاوز حقي يا مصر من اللي شهدوا زور ضدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.