الأربعاء 09 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

السقا يسيطر على صدارة البوكس أوفيس اليومي في آخر 10 أيام

السقا.فيتو
السقا.فيتو

استقبلت دور العرض السينمائي مجموعة أفلام جديدة بالتزامن مع موسم صيف 2025، وحققت تلك الأفلام إيرادات كبيرة في أولى ليالي العرض داخل مصر.

ونستعرض قائمة بأقوى 5 أفلام استطاعت أن تسيطر على البوكس أوفيس  دون غيرها.

جاء فى الصدارة فيلم السقا الجديد، محققا إجمالي إيرادات  بنحو 21 مليون جنيه خلال 10 أيام فقط من العرض.

البوكس أوفيس المصري

  • فيلم “أحمد وأحمد” للنجمين أحمد السقا وأحمد فهمي تصدر قائمة الإيرادات اليومية، محققًا 2 مليون و193 ألفا و829 جنيها.
  • فى المرتبة الثانية جاء فيلم “المشروع X” للنجم كريم عبد العزيز وياسمين صبرى محققا 430 ألفا و635 جنيها.
  • فيما جاء فيلم “ريستارت”  لـ تامر حسني وهنا الزاهد في المرتبة الثالثة محققا 373 ألفا و456 جنيها.
  • وفى المراكز الأخيرة جاء فيلم “في عز الضهر” للنجم المصري العالمي مينا مسعود، محققا 49 ألفا و794 جنيهًا.
  • ثم جاء فيلم “سيكو سيكو” لعصام عمر وطه دسوقي في ذيل القائمة مكتفيا بإيرادات بلغت 11 ألفا و308 جنيهات.

قصة وأحداث فيلم “أحمد وأحمد” 

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

إذ يتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي يقدمه بالتعاون مع الفنان أحمد السقا.

وتأتي عملية الخطف بسبب عمل خاله الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، الذي يعمل مع مافيا خارجية، تقوم بخطف ابن اخته الذي يلعب دوره أحمد فهمي كي يقوم بإتمام إحدى العمليات المتفق عليها.

أبطال فيلم "أحمد وأحمد" 

والفيلم من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم: إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

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