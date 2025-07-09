تصاعد أدخنة من عربة أحد القطارات بسبب الفرامل في المنوفية

شهدت محطة قطارات قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، تصاعد أدخنة من إحدى عربات أحد القطارات المتوقفة بالمحطة، ما أثار حالة من القلق بين الركاب.

الحماية المدنية تنقذ الموقف

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات أو خسائر.

وكشف مصدر مسئول، أن المعاينة الأولية رجحت أن مصدر الدخان هو تيل الفرامل، مشيرًا إلى أنه تم تأمين القطار والاطمئنان على سلامته، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للتأكد من الأسباب وحسم الموقف.

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