بعد تعطل الخط ساخن، إسعاف سوهاج تعلن أرقاما بديلة لتلقي البلاغات

أعلن الدكتور هانى فؤاد مدير هيئة الاسعاف بمحافظة سوهاج عن أرقام بديلة لتلقى البلاغات العاجلة على مستوى المحافظة بعد تعرض الخط الساخن 123 لعطل فنى مما تسبب فى توقف الخدمة بالكامل .

واضاف هانى فى تصريحاتة انه تم تخصيص رقم بدلة لخط الساخن عبر الارقام الاتية : 0932116233 - 0932116214.

واوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان الفرق الطبية وسيارات الاسعاف المنتشره بشكل مباشر في نواحي ومناطق المحافظة لتلقى البلاغات عبر الارقام البديلة وعلى مدار الساعات .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.