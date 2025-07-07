الإثنين 07 يوليو 2025
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محافظات

بعد تعطل الخط ساخن، إسعاف سوهاج تعلن أرقاما بديلة لتلقي البلاغات

اسعاف
اسعاف

أعلن الدكتور هانى فؤاد مدير هيئة الاسعاف بمحافظة سوهاج عن أرقام بديلة لتلقى البلاغات العاجلة على مستوى المحافظة بعد تعرض الخط الساخن 123 لعطل فنى مما تسبب فى توقف الخدمة بالكامل .

 

واضاف هانى فى تصريحاتة انه تم تخصيص رقم بدلة لخط الساخن عبر الارقام الاتية : 0932116233 - 0932116214. 

 

واوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان الفرق الطبية وسيارات الاسعاف المنتشره بشكل مباشر في نواحي ومناطق  المحافظة لتلقى البلاغات عبر الارقام البديلة وعلى مدار الساعات .

 

 

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اسعاف ارقام الدكتور أم بديلة الفريق الطبي

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