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أخبار مصر

أعاد مشغولات ذهبية بـ 2.5 مليون جنيه، وزير الطيران يكرم موظفًا بمطار القاهرة

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، فيتو
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كرم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عبده السيد محمد، أحد منسّقي ساحات مطار القاهرة الدولي، تقديرًا لأمانته المهنية،  بحضور المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وذلك في لفتة إنسانية تعكس حرص وزارة  الطيران المدني على دعم وترسيخ قيم الأمانة والانتماء، وتأكيد الاعتزاز بالنماذج المشرّفة من العاملين.
 

وجاء هذا التكريم بعد أن عثر الموظف، أثناء تأدية مهام عمله بمحيط ساحة الوصول المجاورة لمبنى الركاب رقم (1)، على حقيبة نسائية تُركت بجوار مدخل ساحة السفر، وبداخلها كمية من المشغولات الذهبية وبعض الأغراض الشخصية الثمينة، والتي قُدرت قيمتها الإجمالية بنحو 2.5 مليون جنيه.


وبادر الموظف على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، حيث تولت  إدارة البحث الجنائي باتخاذ الإجراءات  اللازمة، وتم التوصل إلى مالكة المفقودات، وهي راكبة كويتية، وتم تسليمها كافة مقتنياتها بحضور الجهات المعنية.


وخلال مراسم التكريم، أعرب الدكتور سامح الحفني، عن بالغ تقديره لهذا التصرف النبيل والمسئول، مؤكدًا أن ما قام به الموظف يُمثّل نموذجًا يُحتذى به في الأمانة والسلوك المهني الراقي، ويعكس الصورة الحضارية والمشرفة للعاملين في قطاع الطيران المدنى، ودورهم المحوري في تجسيد أعلى معايير الأمانة والإخلاص والالتزام بالقيم المؤسسية.


ومنح وزير الطيران المدني شهادة تقدير للموظف عبده السيد، كما صرفت شركة ميناء القاهرة الجوي مكافأة مالية له، تقديرًا لموقفه النبيل والمشرف، وتأكيدًا على التزام الوزارة والشركات التابعة لها بتكريم النماذج الإيجابية، وتحفيز العاملين على الالتزام بأعلى معايير الأداء المهني والسلوك الوظيفي القويم.

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