الجمعة 09 مايو 2025
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"المخلفات الإلكترونية"، فكرة مشروع تخرج طلاب قسم تليفزيون بـ إعلام المنوفية

المخلفات الإلكترونية،
"المخلفات الإلكترونية"، فكرة مشروع تخرج طلاب إعلام المنوفية
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بدأ طلاب كلية الإعلام "جامعة المنوفية"، إعداد مشروع تخرجهم لعام 2025 تحت عنوان "BORDA"، لمناقشة قضية المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها، حيث يعد هذا المشروع من أولى الأعمال التي تُقدم بشكل شامل الفكرة التوعوية حول كيفية التعامل مع المخلفات الإلكترونية.

يهدف الفيلم، إلى تسليط الضوء على خطورة المخلفات الإلكترونية التي تعد من أبرز التحديات البيئية في عصرنا الحالي، حيث يتناول الفيلم كيفية جمع تلك المخلفات، ومعالجتها، وإعادة استخدامها بطريقة آمنة بيئيًا واقتصاديًا.

ويأتي هذا المشروع تحت إشراف:-
أ.د/ ندية القاضي - عميد كلية الإعلام.
أ.د/ عادل رفعت - وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.
أ.د.م/ ولاء فايز - رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون.
د/ مروة البقلي - المدرس بالقسم
م.م/ هديل متولي - المدرس المساعد بالقسم.

ويضم فريق العمل (13) طالبًا من طلاب الفرقة الرابعة، هم: محمد راشد، عمر حسام، حنان محمد، حبيبة عصام، عمر عادل، منى مصطفى، أماني عبدالمجيد، هاجر معوض، شهد عبداللطيف، منة أشرف، مهرائيل هاني، نوران محمد، ومنار عبدالله.

وجاء اختيار الفكرة نابعًا من إدراك أهمية التطرق إلى موضوعات غير تقليدية، تعكس تأثير التكنولوجيا على البيئة، وتساهم في تقديم رسالة إعلامية هادفة تخدم المجتمع.

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جامعة المنوفية كلية الإعلام طلاب كلية الإعلام
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