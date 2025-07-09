الأربعاء 09 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل برنامج ندوات المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 18

المهرجان القومي للمسرح،
المهرجان القومي للمسرح، فيتو

يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض برنامج ندوات الدورة الثامنة عشرة تحت شعار "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر". 

برنامج ندوات المهرجان القومي للمسرح المصري 

تنطلق الندوات الفكرية هذا العام تحت عنوان "تحولات الوعي الجمالي في المسرح المصري"، لتتناول بالتأمل والتحليل التحولات الجمالية التي طرأت على المسرح المصري في ضوء المتغيرات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية، بمشاركة نخبة من الباحثين والنقاد والفنانين.

تمتد الندوات من يوم 13  يوليو وحتى 29 يوليو الجاري، وتتوزع على ثلاث محاور رئيسية: أولًا:  أثر السياقات السياسية والاجتماعية على الوعي الجمالي، وتناقش ( التغيرات الاجتماعية وأثرها على أشكال التعبير المسرحي، والتوجه المؤسسي ودوره في تشكيل الذوق المسرحي العام )، وثانيًا:  تحولات النص المسرحي المعاصر، وتشمل تحولات بنية النص وموضوعاته وأساليبه، وتناقش ( شهادات وتجارب كتاب المسرح المعاصر.

ثالثًا:  تحولات العرض المسرحي (الجسد، الآلة، الصورة)، وتناقش (جماليات الجسد وفلسفة الأداء في المسرح الراقص، وتحولات الفضاء المسرحي وأساليب الإخراج الجديدة، والإنتاج المسرحي غير الحكومي، وأشكال الخطاب النقدي الجديد، وعلاقة الإبداع المسرحي بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويختتم برنامج الندوات بمائدة مستديرة لمناقشة واقع الموسم المسرحي.

وضمن برنامج الندوات يخصص المهرجان ندوات للمكرمين ومسار "وصلة"، بالإضافة إلى جلسات نقدية حول النصوص الفائزة في الدورة السابقة، وقراءات فكرية لتجارب الراحلين.

لجنة ندوات المهرجان القومي للمسرح المصري 

يرأس لجنة الندوات الناقد أحمد خميس، وعضوية كل من: الدكتور عبد الكريم الحجراوي، اسراء محبوب، محمد علام،  وتنعقد جميع الندوات في الفترة من 13 إلي 29 يوليو 2025، بالمجلس الاعلي للثقافة.

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القومي للمسرح المهرجان القومي للمسرح الفنان محمد رياض ندوات المهرجان القومي للمسرح محمد رياض

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